Ranking WTA 23 febbraio 2026 | Jasmine Paolini guadagna una posizione Elisabetta Cocciaretto la perde

Il ranking WTA si aggiorna dopo il torneo di Dubai, dove Jasmine Paolini ha ottenuto una posizione in più, salendo al settimo posto. La giocatrice italiana ha superato Mirra Andreeva, che scende all’ottavo. La variazione deriva dai risultati ottenuti in campo, che hanno modificato la classifica delle prime dieci. La competizione ha portato a questi cambiamenti, riflettendo le performance recenti delle tenniste. La prossima sfida si avvicina, portando nuove opportunità.

Il ranking WTA è stato aggiornato al termine del WTA 1000 di Dubai: in top ten guadagna una posizione Jasmine Paolini, che scavalca la russa Mirra Andreeva, la quale scivola all’ottavo posto in favore dell’azzurra, ora settima. Si tratta dell’ unica variazione registrata in top ten rispetto alla settimana scorsa. Esce fuori dalla top 40, invece, l’altra azzurra nelle 100, Elisabetta Cocciaretto, che perde una posizione e scende al numero 41, con 1290 punti. Tra le prime 200 del mondo ci sono, invece, Lucrezia Stefanini, che perde due piazze ed è al 139° posto, Lucia Bronzetti, che ne cede tre ed è 143ma, Nuria Brancaccio, che perde una posizione ed è 165ma, e Lisa Pigato, che scende di tre ed è al numero 196 del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Ranking WTA (19 gennaio 2026): Jasmine Paolini perde una posizione, Elisabetta Cocciaretto ne guadagna 24!L'aggiornamento del ranking WTA al 19 gennaio 2026 mostra un lieve calo per Jasmine Paolini, che perde una posizione, e un significativo progresso per Elisabetta Cocciaretto, salita di 24 posizioni.

Quante posizioni guadagna Elisabetta Cocciaretto nel ranking WTA? In ballo ancora una quindicina di posti!Elisabetta Cocciaretto ha ottenuto un notevole progresso nel ranking WTA, passando dalla 80ª alla 71ª posizione.

