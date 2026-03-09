A meno di tre settimane dal referendum, si apre un dibattito acceso tra chi sostiene il mantenimento dello status quo e chi propone modifiche alla Costituzione. Le campagne dei promotori e degli oppositori si intensificano, mentre le autorità invitano alla partecipazione. La consultazione coinvolge i cittadini chiamati a esprimersi su questioni costituzionali di grande impatto. La data dell’appuntamento è ormai vicina, e le discussioni continuano a infuriare.

di Davide Trotta A poco meno di tre settimane dal giorno fatale, Sì e No del referendum sulla giustizia si contendono senza esclusione di colpi la scena politica, biecamente ridotta a un teatrino di contrapposizioni: lo scenario che si presenta è più simile all’accanita rivalità di un derby che al confronto anche virulento, purché costruttivo, presupposto dall’agone politico. D’atra parte abbassare tutto a uno scontro tra tifoserie è antico esercizio della nostra politica. Ma nello scontro sulla giustizia la riflessione si allarga inevitabilmente al rapporto tra politica e cittadini, se è vero che la politica, nella veste dell’attuale governo, pare aver donato proprio a noi il privilegio di sventrare la Costituzione in una sezione, probabilmente la più complessa per l’alto e oscuro contenuto giuridico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Col referendum si dona ai cittadini la possibilità di sventrare la Costituzione: cui prodest?

Articoli correlati

Referendum: Pd in piazza per difendere la Costituzione con i cittadiniDomenica 22 febbraio, in piazza Camagna a Reggio Calabria, il Partito Democratico ha organizzato un banchetto informativo per discutere del prossimo...

La Costituzione ai neo cittadini: "Un’emozione forte e toccante"Per tanti (e anche per Augias che non ha mancato di evidenziarlo al Valli) la consegna della Costituzione in Sala del Tricolore a quattro nei...

«NO AL REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA PER DIFENDERE LA COSTITUZIONE E I DIRITTI» | 14/01/2026

Contenuti e approfondimenti su Col referendum si dona ai cittadini la...

Temi più discussi: Blog | Col referendum si dona ai cittadini la possibilità di sventrare la Costituzione: cui prodest?; Referendum sulla giustizia 2026. La riforma Nordio, spiegata in breve; Referendum sulla Giustizia, le ragioni del Sì e del No a confronto; Landini: In questo referendum non c’è il quorum, il tuo voto è decisivo.

Referendum sulla giustizia: quando e come si vota. Le ragioni del Sì e quelle del NoLa consultazione costituzionale si terrà il 22 e il 23 marzo, dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. Ecco su quali cambiamenti siamo chiamati a esprimerci e che cosa pensa chi appogg ... oggi.it

Referendum sulla Giustizia 2026, il testo del quesito spiegato: guida al voto del 22 e 23 marzoDomenica 22, dalle 7 alle 23, e lunedì 23, dalle 7 alle 15, marzo si vota per il referendum sulla giustizia 2026 ... fanpage.it

Una parola. È bastata una parola a fare impazzire Ignazio La Russa e Fratelli d’Italia. Quella parola è “banditi”. E a pronunciarla è stato Tomaso Montanari, parlando di chi sta tentando di scardinare la Costituzione con la riforma della Giustizia: “Volete avere a - facebook.com facebook

Nulla sarebbe possibile in violazione della Costituzione. Nulla. Per fortuna. x.com