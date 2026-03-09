Negli ultimi anni, gli avvocati che indagano e risolvono casi complessi sono diventati protagonisti di libri e serie televisive. Personaggi come Mickey Haller e Lorenzo Ligas attirano l'attenzione del pubblico grazie alle loro capacità di analizzare dettagli nascosti e affrontare situazioni ad alta tensione. Questi professionisti, spesso rappresentati come detective legali, sono presenti sia nelle pagine dei romanzi sia sugli schermi televisivi.

TENDENZE. Da Mickey Haller a Lorenzo Ligas, gli avvocati-detective spopolano sullo schermo e in libreria. Ha ispirato una serie in onda su Sky «Un caso complicato per l’avvocato Ligas – Perdenti» (Corbaccio) di Gianluca Ferraris. Lorenzo Ligas è un penalista brillante che attraversa un momento di crisi. Separato, messo ai margini dallo studio, sceglie i casi che nessuno vuole: un poliziotto ucciso e un ex cantante sul banco degli imputati. Ferraris adotta uno stile asciutto, quasi da cronista di nera, fatto di dialoghi rapidi e dettagli tecnici che restano comprensibili, ma apre varchi più intimi sulla fragilità del protagonista. C’è un altro avvocato molto caro al pubblico televisivo, Mickey Haller, al centro di «Nessuna via d’uscita» (Piemme) di Michael Connelly. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Codice e alta tensione, piacciono gli avvocati-detective

