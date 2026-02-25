Referendum ad alta tensione avvocati per il No | indecisi con noi

Franco Moretti, avvocato penalista, ha scritto un post a dicembre per raccogliere sostenitori contrari alla riforma della giustizia, puntando a formare un Comitato di avvocati per il No. La sua iniziativa nasce dalla convinzione che il cambiamento proposto possa compromettere l'indipendenza degli avvocati e la tutela dei diritti dei cittadini. La richiesta di adesioni si diffonde tra professionisti di tutta Italia, mentre il dibattito si intensifica tra gli esperti del settore.

Roma, 25 febbraio 2026 – Franco Moretti è un avvocato penalista, è contrario alla riforma della giustizia e in un pomeriggio di inizio dicembre ha scritto un post, lanciando un appello ai colleghi a costruire un Comitato di avvocati per il No. Adesso conta mille iscritti. Avvocato Moretti, non tutti gli avvocati sono per il Sì, dunque. "Guardi, tutto è iniziato da quel post perché, fino a quel momento, c’era stata una narrazione dell’Avvocatura, gestita dall’Unione delle Camere penali, che portava a considerare che tutti gli avvocati fossero a favore della riforma. All’atto costitutivo eravamo in undici, a distanza di otto settimane siamo mille e copriamo tutti i distretti di Corte d’Appello in Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Referendum sulla riforma della giustizia: il sì in leggero vantaggio, ma resta alta la quota di indecisi

REFERENDUM SEPARAZIONE CARRIERE Magistrati: sì o no Ne parlo con un Magistrato!

Referendum. 22 e 23 marzo. Sembra essere il numero di persone che andranno alle urne potrebbe essere determinante: se l’affluenza è molto alta, il Sì risulta in vantaggio; se è bassa, è il No che passa in testa. Quanti italiani andranno a votare secondo i son facebook

Secondo un sondaggio di YouTrend in materia di referendum sulla giustizia, con un'affluenza del 46 per cento vincerebbe il no, con un'affluenza più alta, al 58 per cento, vince il sì alla riforma. Questi dati ci dicono che Giorgia Meloni ha un problema a portare i x.com