Scandalo Amo, alta tensione nel Pd. Azione civile contro gli ex vertici. Diversi sindaci non vogliono votare. Si profila una nuova bufera politica sul caso aMo, lo scandalo della sparizione di oltre 500mila euro nell’agenzia della mobilità dal 2019 al 2025 attribuito, secondo l’accusa della procura, al comportamento di una dipendente infedele. Questa mattina, durante una riunione urgente, alcuni sindaci hanno deciso di astenersi dal voto, evidenziando la loro sfiducia nei confronti della gestione passata e chiedendo chiarimenti sulla responsabilità di ex dirigenti e membri del consiglio.

Si profila una nuova bufera politica sul caso aMo, lo scandalo della sparizione di oltre 500mila euro nell'agenzia della mobilità dal 2019 al 2025 attribuito, secondo l'accusa della procura, al comportamento di una dipendente infedele. A breve ci sarà il voto sull'azione di responsabilità civile nei confronti degli ex amministratori, ma a quanto pare c'è agitazione tra i sindaci Pd che saranno chiamati di fatto al pollice verso contro un ex segretario e un ex assessore del partito. L'indiscrezione circola da un paio di giorni. Lunedì è in programma l'assemblea dei soci aMo, che include i 47 sindaci più il presidente della Provincia.