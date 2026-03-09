La squadra di tiro alla fune del Cobra Fermo si sta preparando per partecipare ai Campionati Mondiali a Taipei, in Taiwan, dal 12 al 15 marzo. Dopo aver vinto tre titoli nazionali, i rappresentanti italiani sono pronti a sfidare le altre nazioni sul campo internazionale. La competizione vedrà in campo atleti provenienti da diverse parti del mondo.

La squadra di tiro alla fune del Cobra Fermo si prepara a rappresentare l’Italia ai Campionati Mondiali che si terranno dal 12 al 15 marzo a Taipei, in Taiwan. Il club marchigiano affronta questa sfida internazionale dopo aver conquistato tre titoli nazionali nelle categorie di peso 600 kg, 640 kg e 680 kg. L’organizzazione della trasferta ha incontrato notevoli ostacoli logistici legati ai voli aerei, problemi risolti solo nell’ultimo momento prima della partenza. Nonostante le difficoltà, la delegazione è pronta a misurarsi con le migliori formazioni globali nella disciplina della forza pura. Dal successo nazionale alla sfida iridata. Il percorso che porta il Cobra Fermo verso l’Asia non è nato per caso, ma è il risultato di una stagione eccezionale segnata da vittorie consecutive sui campi italiani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cobra Fermo: dopo 3 titoli nazionali, sfida il mondo a Taipei

