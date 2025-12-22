Giovedì 1° gennaio 2026 su Rai 2 il documentario sui titoli mondiali vinti dalle due nazionali azzurre di volley
Il nuovo anno dedicato al volley si aprirà ufficialmente nel ricordo dei due titoli iridati conquistati delle nazionali azzurre: giovedì 1° gennaio 2026, in seconda serata su Rai 2, andrà infatti in onda L’estate d’oro, uno speciale documentario dedicato alle due storiche vittorie ai Campionati Mondiali ottenute dalla nazionale femminile di Julio Velasco e da . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu
