Musetti e Berrettini eliminati a Indian Wells Cobolli al terzo turno

A Indian Wells, Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini sono stati eliminati nel primo turno del torneo, mentre Cobolli ha raggiunto il terzo turno. L’evento si svolge negli Stati Uniti e rappresenta il primo Masters 1000 dell’anno, con un montepremi di 9 milioni di dollari. I tre tennisti italiani hanno affrontato avversari di livello, ma nessuno di loro è riuscito a proseguire oltre questa fase.

INDIAN WELLS (USA) - Esordio con sconfitta per Lorenzo Musetti nel "BNP Paribas Open", il primo Masters 1000 della stagione (montepremi 9.415.725 dollari) di scena sul duro di Indian Wells, nel deserto californiano. In gara direttamente dal secondo turno, il 24enne tennista carrarino, n.5 del ranking Atp e del tabellone, si è arreso in due set all'ungherese Marton Fucsovics, 56esimo della classifica mondiale, con il punteggio di 7-5 6-1, maturato in un'ora e 29 minuti di gioco. Secondo turno fatale anche a Matteo Berrettini. Il 29enne romano, n.66 Atp, ha ceduto in due set, per 6-3 6-4, in un'ora e 12 minuti, al tedesco Alexander Zverev, quarto del ranking mondiale e del tabellone. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Musetti e Berrettini eliminati a Indian Wells, Cobolli al terzo turno ATP Indian Wells 2026, Cobolli rimonta Kecmanovic e si qualifica per il terzo turnoDopo Acapulco, Flavio Cobolli si ripete anche ad Indian Wells contro Miomir Kecmanovic. Zverev senza crepe a Indian Wells: Berrettini si ferma al 2° turnoIl cammino di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Indian Wells si interrompe al secondo turno. Una raccolta di contenuti su Indian Wells. Temi più discussi: Musetti e Berrettini eliminati a Indian Wells, Cobolli al terzo turno; Quando gioca Sinner a Indian Wells e dove vedere Cobolli, Berrettini e Musetti in tv e streaming; Indian Wells, Musetti torna dopo oltre un mese e viene subito eliminato; Tennis: Indian Wells, Arnaldi e Maestrelli subito eliminati. Musetti e Berrettini eliminati a Indian Wells, Cobolli al terzo turnoINDIAN WELLS (USA) - Esordio con sconfitta per Lorenzo Musetti nel BNP Paribas Open, il primo Masters 1000 della stagione (montepremi 9.415.725 dollari) di scena sul duro di Indian Wells, nel desert ... laprovinciacr.it Indian Wells: Cobolli al 3° turno, Berrettini e Musetti out, nella notte c’è SinnerSerata agrodolce per il tennis italiano: nel secondo turno di Indian Wells, Flavio Cobolli batte in rimonta Miomir Kecmanovic con il punteggio finale di 3-6, 6-3, 6-4, mentre Matteo Berrettini cede al ... msn.com Al rientro sul campo da tennis dopo l’infortunio agli Australian Open, il numero 5 al mondo perde all’esordio a Indian Wells, in due set (5-7;1-6) contro Fucsovics. #Tuttosport #IndianWells #Musetti - facebook.com facebook Tennis: Flavio Cobolli avanza a Indian Wells, Matteo Berrettini cede a Zverev #ANSA x.com