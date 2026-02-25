Insieme in cordata per Marco Amici e famiglia ricordano l’alpinista Lezioni sulla sicurezza e beneficenza

La morte di Marco Stagi, avvenuta durante una scalata sul Castore, ha commosso amici e parenti che si sono uniti in una cordata simbolica. La causa del tragico incidente è da attribuire alle difficili condizioni di montagna. La giornata dedicata alla memoria prevede attività di sensibilizzazione sulla sicurezza e iniziative benefiche. La comunità si stringe intorno alla famiglia, ricordando il giovane alpinista morto in quota. È un momento di riflessione e solidarietà.

PONTEDERA Una data da segnare sul calendario per amici e conoscenti di Marco Stagi, il 34enne di Santa Maria a Monte che lo scorso agosto ha perso la vita durante una traversata sul Castore, una montagna del massiccio del Monte Rosa, lasciando un gran vuoto anche a Pontedera e dintorni. Gli amici, con la famiglia, hanno deciso ricordarlo con una giornata tutta dedicata a lui. Sabato 11 aprile ci sarà alla Bellaria di Pontedera " Insieme in Cordata, per Marco ". Una giornata dedicata alla comunità, alla montagna e alla condivisione dei valori di sicurezza, collaborazione e rispetto della natura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

