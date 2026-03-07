Ladri in città due furti al giorno | la maglia nera di Terni e dell’Umbria

A Terni e nella provincia si registrano in media due furti al giorno, segnando un dato che colloca l’area al 20esimo posto in Italia per questo tipo di reati. La situazione riguarda sia le abitazioni private sia altri obiettivi, e i numeri sono stati confermati dalle forze dell’ordine che monitorano costantemente i fenomeni criminali nel territorio.

Poco meno di ottocento colpi in abitazione, la provincia è al ventesimo posto in Italia e nel Perugino la situazione è ancora peggiore Terni e il territorio provinciale affrontano una sfida significativa in termini di sicurezza domestica, con un'incidenza di furti che posiziona l'area al 20esimo posto nazionale. Secondo i dati raccolti nel quarto rapporto Censis-Verisure con il ministero dell'interno, nel 2024, sono stati registrati 795 furti in abitazione, pari a una media di circa 2,2 furti al giorno, contribuendo all'exploit che ha visto l'Umbria "guadagnare" la prima posizione fra le regioni d'Italia per tasso di furti.