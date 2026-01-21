Neve in Pianura Padana si prepara un weekend gelido | le previsioni meteo in Emilia Romagna

Le previsioni meteo per il fine settimana in Emilia Romagna segnalano un clima rigido con pioggia e neve, anche in pianura. In particolare, la Pianura Padana potrebbe sperimentare nevicate e temperature in diminuzione, rendendo necessario prestare attenzione alle condizioni atmosferiche. Ecco un quadro aggiornato sulle previsioni per Bologna e le principali città della regione.

Bologna, 21 gennaio 2026 – Un fine settimana tra pioggia, neve (anche in pianura) e clima rigido in Emilia Romagna. Non intendono abbassarsi (per ora) le temperature sulla Pianura Padana dove potrebbero tornare i fiocchi bianchi a bassa quota a ridosso del weekend del 24-25 gennaio. Fiocchi di neve, peraltro stanno cadendo in questi giorni sull’ Appennino romagnolo (tra i 500 e gli 800 metri) o a quote più basse come la segnalazione da Emilia Romagna Meteo arrivata oggi sulle colline del Riminese, a soli 230 metri di quota, nella zona di Ponte Santa Maria Maddalena. Ma per avere uno scenario più completo delle previsioni prossimi giorni, ecco le parole di Roberto Nanni, meteorologo professionista Ampro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Neve in Pianura Padana, si prepara un weekend gelido: le previsioni meteo in Emilia Romagna Neve (anche) in pianura in Emilia-Romagna, le previsioni meteo dell’espertoLe recenti previsioni meteo indicano nevicate anche in pianura in Emilia-Romagna, un fenomeno insolito per il periodo. Quanta neve cadrà in Emilia Romagna (e a Bologna) per l’Epifania: fino a 10 centimetri in pianura, le previsioni meteoLe previsioni meteo per l’Epifania indicano possibili nevicate in Emilia Romagna, con fino a 10 centimetri di neve in pianura e a Bologna. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Meteo, torna la neve a bassa quota in Pianura Padana. Ecco da quando; Dopo il ciclone arriva la neve in pianura: torna l'inverno da venerdì 23 gennaio; Meteo: torna la Neve in pianura al Nord. Ecco dove scenderà e cos'è il ''cuscino freddo''; Freddo siberiano in arrivo, rischio neve in Pianura Padana. Previsioni meteo, torna la neve anche in bassa quota sulla Pianura Padana. Ecco quandoLeggi su Sky TG24 l'articolo Previsioni meteo, torna la neve anche in bassa quota sulla Pianura Padana. Ecco quando ... tg24.sky.it Neve a sorpresa Venerdì 23, fino a 10 cm in pianuraPrende sempre più corpo l’ipotesi di un ritorno della neve a bassa quota al Nord Italia tra venerdì 23 e sabato 24 gennaio, uno scenario che, pur senza ... meteogiornale.it Meteo Giuliacci. . NEVE SU TUTTI I RILIEVI. PROBABILE ANCHE IN PIANURA - facebook.com facebook Tornata la neve: e in pianura arriva il graupel anche sulla costa x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.