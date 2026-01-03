Quanta neve cadrà in Emilia Romagna e a Bologna per l’Epifania | fino a 10 centimetri in pianura le previsioni meteo

Le previsioni meteo per l’Epifania indicano possibili nevicate in Emilia Romagna, con fino a 10 centimetri di neve in pianura e a Bologna. La presenza di neve potrebbe interessare sia le zone collinari che le aree urbane, contribuendo a creare un’atmosfera suggestiva durante le festività. Le condizioni meteorologiche rimangono sotto osservazione, e si consiglia di consultare gli aggiornamenti prima di programmare spostamenti o attività all’aperto.

Bologna, 3 gennaio 2025 – Arriva la neve in pianura e anche in città. Potremo ammirare la coltre bianca a bassa quota in Emilia Romagna il giorno dell’Epifania e anche quello successivo. Ce lo spiega Pier Paolo Alberoni, responsabile della struttura Idro-Meteo-Clima di Arpae, l’Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia del´Emilia-Romagna. Neve in Emilia Romagna: ecco le zone coinvolte. "Nella notte tra il 5 e 6 gennaio e per tutta la giornata del 6 è molto probabile l’arrivo della neve - dice Alberoni – perché le temperature si abbasseranno con l’arrivo del flusso di aria fredda da Nord e questo porterà precipitazioni nevose sulla provincia di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena, mentre Ferrara dovrebbe essere risparmiata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

