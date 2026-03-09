Classifica Parigi-Nizza 2026 seconda tappa | Luke Lamperti conserva il primato Trentin il migliore degli azzurri

Nella seconda tappa della Parigi-Nizza 2026, Luke Lamperti mantiene la maglia gialla, mentre Trentin si distingue come il miglior italiano in classifica. La gara, decisa allo sprint nelle prime due tappe, mostra un equilibrio evidente tra i concorrenti, con diversi atleti che si contendono la posizione di comando. La corsa continua con questa dinamica, mentre i ciclisti affrontano le prossime sfide lungo il percorso.

Dopo due tappe decise allo sprint, c’è grande equilibrio in vetta alla classifica generale della Parigi-Nizza 2026. Fino a questo momento i big non hanno avuto modo di fare selezione, dovendo fronteggiare dei percorsi abbastanza semplici, quindi a fare la differenza sono gli abbuoni accumulati nei traguardi intermedi e al termine delle varie frazioni. Lo statunitense Luke Lamperti (EF Education-EasyPost), vincitore della tappa inaugurale, ha conservato la leadership della graduatoria assoluta con lo stesso tempo complessivo del belga Vito Braet (Lotto Intermarchè) e con un vantaggio di 6? sul neozelandese Laurence Pithie (Red Bull-BORA-hansgrohe). 🔗 Leggi su Oasport.it

