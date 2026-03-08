La Parigi-Nizza 2026 è iniziata con una sorpresa: Luke Lamperti, ciclista americano della EF Education-EasyPost, ha vinto la prima tappa in volata a Carrières-sous-Poissy. La sua vittoria rappresenta il risultato più importante della sua carriera finora. La corsa prosegue con i ciclisti pronti a sfidarsi nelle prossime tappe.

La Parigi-Nizza 2026 si apre nel segno di Luke Lamperti. L’americano della EF Education-EasyPost ha ottenuto la vittoria più importante finora della sua carriera, trionfando in volata sul traguardo di Carrières-sous-Poissy. Lo statunitense indosserà la prima maglia di leader, battendo allo sprint il belga Vito Braet (Lotto Intermarché) ed il colombiano Orluis Aular (Movistar). La fuga di giornata vede protagonisti sei atleti. Casper Pedersen (Soudal Quick-Step), Patrick Gamper, Luke Durbridge (Team Jayco AlUla), Max Walker (EF Education EasyPost), Mathis Le Berre (TotalEnergies) e Sebastien Grignard (Lotto Intermarché). Il loro vantaggio non è mai andato oltre i due minuti, con il gruppo che ha sempre controllato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Parigi-Nizza 2026, l’americano Luke Lamperti sorprende tutti nella prima tappa

Leggi anche: Giro di Sardegna 2026: Nicolò Garibbo sorprende Filippo Zana nella prima tappa

LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: aggiornamenti dalle 15.00Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa della Parigi-Nizza 2026, la Achères-Carrières-sous-Poissy di...

Aggiornamenti e notizie su Parigi Nizza 2026 l'americano Luke....

Temi più discussi: PARIGI-NIZZA 2026. DOMANI IL VIA, È GRANDE SFIDA TRA VINGEGAARD E AYUSO. I PARTENTI; Parigi-Nizza 2026, la guida completa: percorso e tappe; Parigi-Nizza 2026, il percorso (Tutte le Altimetrie); Parigi-Nizza 2026: il percorso e le 8 tappe ai raggi X. Tre arrivi in salita, fuochi d’artificio all’ultima tappa.

PARIGI-NIZZA 2026. DOMANI IL VIA, È GRANDE SFIDA TRA VINGEGAARD E AYUSO. I PARTENTICon la Parigi-Nizza 2026 i motori dei grandi interpreti delle corse a tappe cominciano a scaldarsi. Dall’8 al 15 marzo va in scena la Corsa verso il sole, giunta alla sua 83esima edizione, con diver ... tuttobiciweb.it

LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 25 km al termine, fuga con 1’22 di vantaggioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.27 Inizia la discesa che porta verso il traguardo 16.27 Foratura per Carlos Rodriguez (INEOS Grenadiers), uno ... oasport.it

LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: aggiornamenti dalle 15.00 - x.com

Parigi-Nizza 2008 Davide Rebellin vince la corsa con soli 3 secondi di vantaggio su Rinaldo Nocentini #bike #vintagecycling #velovintage #vintagebike #fblifestyle #vintageroadbike #vintagebikescycling #roadbike #cycle #velo #bicycle #veloderoute #velode - facebook.com facebook