Parigi-Nizza 2026 | gli azzurri al via Trentin guida la pattuglia italiana

Gli azzurri si preparano a partire per la Parigi-Nizza 2026, una delle corse a tappe più importanti del calendario ciclistico. Trentin è stato scelto per guidare la squadra italiana in questa edizione. La gara segue le prime classiche del Nord e rappresenta un momento chiave per gli atleti italiani. La partenza è imminente e l’attenzione è rivolta alla competizione.

Dopo le prime classiche del Nord, il calendario entra nella fase delle corse a tappe con uno degli appuntamento più attesi: la Parigi-Nizza 2026. L'edizione di quest'anno scatta domenica 8 marzo da Achèeres e si chiude domenica 15 marzo a Nizza. al termine di otto tappe per un totale di 1229,9km. L'obiettivo comunque è trovare l'erede di Matteo Jorgenson, vincitore uscente, in una settimana che tradizionalmente miscela vento, salite e giornate nervose. Il faro principale punta su Jonas Vingegaard, atteso al debutto stagionale: la Parigi-Nizza è spesso un test immediato per capire "a che punto" è una big, senza possibilità di nascondersi. Tra i rivali indicati figura Joao Almeida, uomo di riferimento della UAE Team Emitares XRG, chiamato a sfidare il danese sul terreno più selettivo.