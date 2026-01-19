Ecco la selezione dei migliori ristoranti secondo la classifica di TheFork per il 2025. Firenze si distingue, conquistando due posizioni nella top 5. La lista, aggiornata annualmente, aiuta gli utenti a scoprire locali di qualità, valutati in base alle recensioni e alle prenotazioni. Una guida utile per chi desidera esplorare le proposte gastronomiche più apprezzate nelle principali città italiane.

Firenze, 19 gennaio 2026 – The Fork, la nota piattaforma di ricerca e prenotazione di ristoranti, parte del gruppo TripAdvisor, ha pubblicato oggi la classifica Top 100 dell’anno 2025. Si tratta di una classifica stilata tenendo conto di diversi fattori, tra cui il punteggio, le recensioni, le prenotazioni e le visite sulla scheda del ristorante, valutandone le performance sui dodici mesi appena trascorsi. Happy friends cheering and drinking cocktails at beach party outdoor - Young millennials people having fun at weekend summer night - Youth lifestyle and nightlife concept - Main focus on left guys “La Top 100 di TheFork si conferma uno strumento di ispirazione fondamentale per aiutare gli utenti a scegliere il ristorante perfetto, che si tratti di un’occasione speciale, di un viaggio o della voglia di scoprire nuove eccellenze gastronomiche sul territorio”, ha commentato Carlo Carollo, country manager Italia di TheFork. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I migliori ristoranti nella classifica di TheFork. Ecco quali sono, Firenze fa il bis nella top 5

Leggi anche: TheFork Awards 2025, Firenze protagonista: 3 ristoranti premiati, ecco quali

Leggi anche: 50 Top Italy 2026, nella classifica dei migliori ristoranti d'Italia uno è della provincia di Reggio Calabria

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Carnet d’adresseI miei ristoranti preferiti del 2025 da mettere in agenda nel 2026 - Un elenco non esaustivo ma significativo delle tavole migliori che ho provato lo scorso anno, con i ristoranti e i locali che mi hanno più colpita, emozionata, appassionata e che potete provare anche ... linkiesta.it

Una delle MIGLIORI COLAZIONI a BUFFET d'Italia a Firenze!

SIAMO PER LA SECONDA VOLTA TRA I 70 MIGLIORI RISTORANTI CON PIZZERIA DEL MONDO PER LE GUIDE @70bestrestaurantswithpizzeria Ecco a voi il racconto di questa meravigliosa giornata al @sigepworld di Rimini. Grazie a tutti per il sosteg - facebook.com facebook

Mangiare in Maremma: i 50 migliori ristoranti di gennaio secondo Tripadvisor - Il Giunco x.com