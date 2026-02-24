In Fuori Gioco il clan della Scu | inflitti oltre due secoli di carcere a 25 imputati

Il tribunale ha condannato 25 persone legate al clan della Scu, colpevoli di aver gestito attività illecite nel territorio. La causa delle condanne deriva dalle indagini che hanno ricostruito un giro di affari criminali durato anni, coinvolgendo figure di spicco e numerosi affiliati. Le pene totali superano i 200 anni di carcere, con la durata più lunga di 20 anni per il presunto leader. Le sentenze segnano la conclusione di un'operazione investigativa complessa.

La sentenza in abbreviato dell'inchiesta della Dda e della guardia di finanza: pene pari a 20 anni per tre, presunto boss compreso. Si conta anche un'assoluzione. Gli affari del sodalizio: non solo droga, anche gaming on line e oli esausti LECCE - Oltre due secoli di reclusione inflitti, pene pari a 20 anni per il presunto capo-clan e due affiliati. E una assoluzione nel merito. Nella tarda serata di oggi, martedì 24 febbraio 2026, la gup del tribunale di Lecce Valeria Fedele ha letto in aula il dispositivo della sentenza di primo grado relativa all'operazione “Fuori Gioco”. Confermato, di fatto, il quadro emerso dall'inchiesta della guardia di finanza, coordinata dalla pm Carmen Ruggiero (Dda di Lecce), che ha evidenziato come il clan Soleti, ritenuto organico alla Sacra Corona Unita, abbia gestito negli anni una serie di affari tra le province di Brindisi e Lecce. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In “Fuori Gioco” il clan della Scu: condanne per oltre due secoli di carcere a 25 imputatiIl clan della Scu è stato condannato a più di due secoli di carcere, un risultato che deriva dall’accusa di aver gestito attività illecite nella zona di Lecce.

LECCE - Oltre due secoli di reclusione inflitti, pene pari a 20 anni per il presunto ...

