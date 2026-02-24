In Fuori Gioco il clan della Scu | condanne per oltre due secoli di carcere a 25 imputati

Il clan della Scu è stato condannato a più di due secoli di carcere, un risultato che deriva dall’accusa di aver gestito attività illecite nella zona di Lecce. Tra i condannati, anche il presunto leader ha ricevuto una pena di 20 anni. Le sentenze arrivano dopo un lungo procedimento giudiziario che ha coinvolto 25 imputati. La decisione ha portato alla luce le dinamiche interne dell’organizzazione criminale.

La sentenza in abbreviato dell'inchiesta della Dda e della guardia di finanza: pene pari a 20 anni per tre, presunto boss compreso. Si conta anche un'assoluzione. Gli affari del sodalizio: non solo droga, anche gaming on line e oli esausti LECCE - Oltre due secoli di reclusione inflitti, pene pari a 20 anni per il presunto capo-clan e due affiliati. E una assoluzione nel merito. Nella tarda serata di oggi, martedì 24 febbraio 2026, la gup del tribunale di Lecce Valeria Fedele ha letto in aula il dispositivo della sentenza di primo grado relativa all'operazione “Fuori Gioco”. Confermato, di fatto, il quadro emerso dall'inchiesta della guardia di finanza, coordinata dalla pm Carmen Ruggiero (Dda di Lecce), che ha evidenziato come il clan Soleti, ritenuto organico alla Sacra Corona Unita, abbia gestito negli anni una serie di affari tra le province di Brindisi e Lecce. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

