Civitanovese a Urbino | Squadra forte in trasferta

La Civitanovese affronta la trasferta a Urbino con una difesa solida e una rapida capacità di ripartenza in contropiede. La squadra si presenta come una delle più efficaci fuori casa, puntando su queste caratteristiche per ottenere risultati. La partita è programmata per il prossimo fine settimana e sarà valida per il campionato regionale.

"La Civitanovese è una squadra molto forte in trasferta, potendo contare su una difesa rocciosa ed una importante capacità di ripartire in contropiede". Ivan Santi, direttore generale dell’ Urbino, riflette sulle difficoltà che potrà incontrare il suo undici nella partita che domani affronterà contro i rossoblù di Massimo Silva allo stadio " Montefeltro ". "Inoltre – aggiunge il dg Santi –, gli adriatici vantano ottimi interpreti a partire da Ardemagni e sono allenati da un tecnico esperto. L’assenza di Visciano è un sospiro di sollievo, tuttavia sappiamo che verranno ad Urbino con chiari intenti di vittoria. Ad inizio campionato non mi sarei mai aspettato di ritrovarli in queste basse zone, ma ora sono reduci da cinque risultati utili consecutivi". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Civitanovese a Urbino: "Squadra forte in trasferta" "Civitanovese, una vittoria di squadra""Non è stata la vittoria del singolo ma di un gruppo che ha saputo essere squadra". Civitanovese al lavoro. La squadra cambia voltoTruppa pressoché al completo quella che, in questi giorni, sta svolgendo la preparazione al Polisportivo in vista della ripartenza in campionato. Altri aggiornamenti su Civitanovese a Urbino Squadra forte in.... Discussioni sull' argomento Eccellenza / Corsa a due per il titolo, è bagarre per la salvezza; Civitanovese, in trasferta c’è da correre. Civitanovese, in trasferta c’è da correreL’ex dirigente rossoblù Formentini in vista della gara a Urbino: Da due stagioni la formazione accusa delle difficoltà sul proprio impianto ... msn.com Portieri decisivi in Civitanovese-ChiesanuovaECCELLENZA - Pareggio a reti inviolate nello scontro salvezza, con un rigore sbagliato per parte In diretta su Tvrs, va in scena lo scontro salvezza tra Civitanovese e Chiesanuova, valido per la 23ª g ... youtvrs.it CIVITANOVA - Dopo 40 anni di servizio, la storica coordinatrice della Pediatria saluta i colleghi. Una carriera iniziata nel 1986 e culminata con la gestione del reparto civitanovese - facebook.com facebook