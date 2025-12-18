Napoli affronta un momento di crisi dopo una sconfitta inattesa, mentre Sky analizza la situazione con attenzione. La squadra di Spalletti dovrà reinventarsi in vista della semifinale di Supercoppa contro il Milan, in programma questa sera. Intanto, il club si prepara a cambiare rotta, cercando di risollevare morale e risultati in un match decisivo che può segnare il futuro della stagione.

Doccia gelata Napoli, Sky ne è sicura: Conte disperato

Cambio di rotta repentino per il Napoli: la società ora dovrà necessariamente modificare le strategie per risolvere la pesante batosta subita In attesa della semifinale di Supercoppa Italiana in programma questa sera alle ore 20:00, che vedrà Napoli e Milan affrontarsi a Riad, Conte ha iniziato a valutare le mosse anti-Milan. La squadra partenopea è infatti costretta a fare i conti con l’ ennesima emergenza legata agli infortuni. Come comunicato ufficialmente dal club, Oliveira ha accusato un affaticamento al polpaccio e, per evitare che il problema possa trasformarsi in qualcosa di più serio, lo staff tecnico ha deciso di non rischiarlo. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

