Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria al generale Ignazio Gibilaro, attuale vice direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna. La scelta vuole riconoscere il suo impegno nel contrastare la mafia, con risultati che vengono definiti “lusinghieri”. La decisione ha suscitato reazioni positive tra chi apprezza il lavoro delle forze dell’ordine contro le organizzazioni criminali.

Cittadinanza onoraria conferita, dal sindaco di Palermo Roberto Lagalla, anche al generale della guardia di finanza l'agrigentino Ignazio Gibilaro, attuale vice direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna.

Il sindaco Roberto Lagalla ha deciso di premiare con la cittadinanza onoraria Ignazio Gibilaro e Riccardo Galletta, due generali che hanno combattuto la mafia con risultati concreti.

Hanno contrastato la mafia con risultati lusinghieri, cittadinanza onoraria ai generali Gibilaro e Galletta. Il sindaco Lagalla ha assegnato le benemerenze civiche ai due vertici della guardia di finanza e dei carabinieri. Il primo negli anni Ottanta, lavorando a stretto contatto con Falcone, contribuì alle

Mafia, Schlein: per contrastarla garantire indipendenza magistratura. Per combattere la mafia non basta 'rafforzare gli strumenti di contrasto', 'bisogna anche capire bene quello

