Hanno contrastato la mafia con risultati lusinghieri | cittadinanza onoraria di Palermo anche al generale Gibilaro

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria al generale Ignazio Gibilaro, attuale vice direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna. La scelta vuole riconoscere il suo impegno nel contrastare la mafia, con risultati che vengono definiti “lusinghieri”. La decisione ha suscitato reazioni positive tra chi apprezza il lavoro delle forze dell’ordine contro le organizzazioni criminali.

Cittadinanza onoraria conferita, dal sindaco di Palermo Roberto Lagalla, anche al generale della guardia di finanza l'agrigentino Ignazio Gibilaro, attuale vice direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna. Il sindaco del capoluogo regionale ha conferito il riconoscimento anche al.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

"Hanno contrastato la mafia con risultati lusinghieri", cittadinanza onoraria ai generali Gibilaro e Galletta

Il sindaco Roberto Lagalla ha deciso di premiare con la cittadinanza onoraria Ignazio Gibilaro e Riccardo Galletta, due generali che hanno combattuto la mafia con risultati concreti.

hanno contrastato la mafiaHanno contrastato la mafia con risultati lusinghieri, cittadinanza onoraria ai generali Gibilaro e GallettaIl sindaco Lagalla ha assegnato le benemerenze civiche ai due vertici della guardia di finanza e dei carabinieri. Il primo negli anni Ottanta, lavorando a stretto contatto con Falcone, contribuì alle ... palermotoday.it

