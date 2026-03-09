Città30 l' opposizione attacca | Basta ideologie i 30 all' ora sono un miraggio

L'opposizione critica la decisione del Tar di annullare le ordinanze sulla “Città 30”, definendole un'illusione e chiedendo di lasciar perdere le ideologie. Nel frattempo, il Comune ha annunciato che potrebbe approvare nuove ordinanze in meno di un mese, mentre la polemica tra le parti continua a infiammare il dibattito pubblico sulla sicurezza e la mobilità urbana.

Da FdI alla Lega, il centrodestra chiede una svolta: "Cercavano la bocciatura del Tar per passare per ‘paladini della sicurezza stradale’, pronti a impugnare" L’eurodeputato di FdI, Stefano Cavedagna, non usa mezzi termini per definire l’operato dell’amministrazione, accusata di aver forzato la mano contro le norme: "La sentenza del TAR ha bocciato la Città 30 perché è stata realizzata dal sindaco Lepore contro la legge. È davvero triste ora sentire chi, a sinistra, parla di 'carte bollate' e scelte che aumentano la burocrazia. Bisogna che capiscano, quelli del PD, che le leggi sono leggi per tutti e come tali devono essere rispettate. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

