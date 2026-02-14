Eurolega amarissima Tonfo casalingo dell’Olimpia contro Dubai Squadra spuntata ora i play-in sono un miraggio

L’Olimpia Milano ha perso contro Dubai, una sconfitta che complica la sua strada verso i play-in. La squadra ha mostrato poca energia e non è riuscita a contrastare gli avversari, che hanno dominato in modo chiaro. La partita si è svolta davanti ai tifosi di casa, ma i giocatori non sono riusciti a reagire, lasciando spazio agli ospiti di prendere il largo fin dall’inizio.

Un'altra prova del nove fallita per l'Olimpia Milano che si fa raggiungere e superare in classifica da Dubai con una sconfitta senza appello per 78-96. A dir la verità la qualità del roster emiratino è davvero di alto livello e lo ha fatto valere a pieno titolo contro un'Armani che senza Bolmaro e Nebo è davvero spuntata, soprattutto dal punto di vista difensivo. L'unico a giocare una partita solida è Guduric che chiude con 19 punti e 5 assist, Ricci fa 11 punti, ma praticamente solo in uno sprazzo di 5', poi il vuoto per il resto della squadra. A inizio gara Dunston prova anche a registrare la difesa, infatti quando entra arriva il primo sorpasso per l'Olimpia, è quello che sigla Ricci con la tripla del 20-18, ma in realtà un fuoco di paglia perchè Dubai continua a banchettare a tutto campo chiudendo all'intervallo sul 46-51.