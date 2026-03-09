Città del Capo | muro sulla N2 contro il +29% di omicidi

Il municipio di Città del Capo ha annunciato di iniziare i lavori per costruire un muro lungo la N2, l’arteria principale che collega il centro città all’aeroporto internazionale. La decisione arriva in risposta all’aumento del 29% di omicidi nella zona. La barriera dovrebbe essere realizzata lungo questa strada strategica, ma i dettagli sui tempi e le modalità non sono ancora stati comunicati.

Il municipio di Città del Capo ha avviato la pianificazione per l’erezione di una barriera fisica lungo l’arteria stradale N2 che collega il centro urbano allo scalo internazionale. Questa infrastruttura difensiva, prevista per essere completata nel corso dell’anno successivo, mira a proteggere gli utenti della strada dai crescenti episodi di criminalità violenta. La misura, stimata in sei milioni di euro, intende bloccare l’accesso dei malviventi alla carreggiata, ma ha già innescato un acceso dibattito sociale sulla segregazione spaziale tra i quartieri residenziali e le aree povere. L’iniziativa nasce dalla necessità di tutelare turisti e viaggiatori d’affari che transitano quotidianamente su questo corridoio strategico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

