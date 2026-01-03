Referendum sulla giustizia | il governo punta al 22-23 marzo Ma è muro contro muro

Il governo ha annunciato che il referendum sulla giustizia si terrà presumibilmente tra il 22 e il 23 marzo. La data, ancora non definitiva, si inserisce in un contesto di confronto tra le parti, caratterizzato da un clima di incertezza e discussioni serrate. La decisione finale sarà comunicata nelle prossime settimane, mentre si prosegue il dibattito sulle questioni centrali di questa consultazione.

Il referendum sarà "presumibilmente nella seconda metà di marzo", taglia corto il Guardasigilli Carlo Nordio. Scenario confermato da diverse fonti di governo, che indicano il 22-23 marzo come la data più probabile. Manca solo l'ufficialità. E la scelta - sottolineano le stesse fonti - verrà presa in Cdm entro il 17 gennaio. Il governo sceglie così di procedere nell'interpretazione 'stretta' della norma, secondo cui la data va fissata entro sessanta giorni dall'ordinanza con cui la Cassazione ha ammesso le richieste referendarie presentate dai parlamentari (il 18 novembre scorso)

