Nordio spiazza il No e chiama il Sì di sinistra | Noi sulla linea di Vassalli no al muro contro muro

Carlo Nordio sorprende il fronte dei sostenitori del No e invita il centrosinistra a evitare il muro contro muro. Durante un convegno a Bologna, organizzato da Fratelli d’Italia, il ministro della Giustizia ha ribadito la sua adesione alla linea di Vassalli, sottolineando l’importanza di un confronto costruttivo. Nordio ha anche criticato le posizioni più dure, chiedendo di lavorare insieme per riformare la giustizia senza divisioni eccessive. La sua proposta ha fatto discutere tra i presenti.

Ieri a Bologna, nel convegno organizzato da Fratelli d'Italia "Non c'è sicurezza senza giustizia", ho intervistato i ministri Matteo Piantedosi (che proprio per l'edizione di ieri mattina aveva già rilasciato un'intervista esclusiva al Tempo) e il Guardasigilli Carlo Nordio. Ecco le risposte del Ministro della Giustizia. Ministro Nordio, lei sa che tutto quello che sta per dire potrà essere usato contro di lei, come si sarebbe detto nei telefilm di Perry Mason?(Nordio sorride.) Guardando al merito della riforma, perché qualcuno cerca di buttarla in muro contro muro, in sinistra contro destra? «Guardi, io credo che questa serie di contumelie e anche di banalità che ci sono state rivolte, a cominciare dal fatto che saremmo dei piduisti che vogliono realizzare il progetto di Licio Gelli o che addirittura siamo amici dei camorristi, dipendono dal fatto che l'opposizione non ha delle argomentazioni razionali da opporre». 🔗 Leggi su Iltempo.it

Referendum sulla giustizia: il governo punta al 22-23 marzo. Ma è “muro contro muro”Il governo ha annunciato che il referendum sulla giustizia si terrà presumibilmente tra il 22 e il 23 marzo.

Parco eolico, il sindaco: "Ferma contrarietà per impatto dirompente con espropri, ma no al muro contro muro"Il Comune di Bagno di Romagna esprime fermezza nel respingere il progetto del Parco Eolico Monte Comero, evidenziando l'importanza di preservare il paesaggio e il turismo locale.

