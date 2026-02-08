Ho letto il volantino di Gioventù Nazionale Io con ragazzi che usano parole del genere ci vorrei parlare

Questa mattina ho visto il volantino di Gioventù Nazionale e mi sono trovato a riflettere. Tra i giovani, c’è chi dice che molti sembrano disinteressati a ciò che accade intorno. Se vogliamo un futuro migliore, bisogna smettere di aspettare e cominciare a parlare e agire subito.

" La nostra generazione sembra sempre più disinteressata a ciò che la circonda. Ma se domani vogliamo vivere in un Mondo dignitoso, è ora il momento di prendere posizione. Abbandona l'indifferenza ". Così si conclude il volantino che i militanti di Gioventù Nazionale stanno distribuendo in questi giorni davanti alle scuole (questo in particolare davanti al Copernico di Torino). Io con giovani che adoperano parole del genere ci vorrei parlare. Sono parole che sento anche mie, profondamente. Sembra quasi che evochino quelle di Antonio Gramsci e Piero Gobetti contro gli indifferenti, "zavorra della storia", quelle di don Lorenzo Milani che insisteva sul bisogno di "prendersi cura" e pure lui ce l'aveva con gli indifferenti, "a che vale avere le mani pulite se te le tieni in tasca!".

