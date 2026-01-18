acf il 2026 inizia con un punto tra acf arezzo e roma finisce 1 1

Il 2026 di Acf Arezzo inizia con un pareggio 1-1 contro Roma. La partita, disputata in casa, segna l’avvio della nuova stagione e rappresenta un punto di partenza importante per la squadra. Un risultato positivo che apre la strada a ulteriori sfide nel prosieguo del campionato.

Arezzo, 18 gennaio 2026 – . La prima partita del 2026 si gioca tra le mura amiche. L’ACF Arezzo ospita la Res Roma, al momento sesta forza del Campionato di Serie B Femminile. ACF AREZZO – RES ROMA ACF Arezzo: Di Nallo, Tuteri, Davico, Vlassopoulou, Corazzi (Bossi 80’), Tamburini (92’ Tulimieri), Lazzari, Lorieri, Nasoni E., Fortunati, Razzolini A disposizione: Verano, Ghio, Beduschi, Bossi, Termentini, Perfetti, Torres, Tulimieri, Blasoni All. Andrea Benedetti Res Roma: Merolla, Pezzotti, Varriale, Giatras (Taborda 72’), Palombi, Montemezzo (Maia 46’), Viesti (Clemente 83’), Kazandjian (Ferraresi 46’), Martinovic, Ikeguchi, Petrova (Massa 66’) A disposizione: Camplone, Taborda, Ferraresi, Massa, Simeone, Clemente, Pezzi, Rosolen, Maia Ferreira Cruz All. 🔗 Leggi su Lanazione.it

