acf cinque giovani calciatrici della scuola calcio sono state convocate dalla rappresentativa under 13

Arezzo, 9 marzo 2026 – ACF Arezzo è lieta di comunicare che cinque giovani calciatrici della Scuola Calcio sono state convocate dalla Rappresentativa Under 13. Le atlete convocate sono: Vittoria Cipollini, Noemi De Marco, Siria D'Agapito, Giulia Fantozzi e Rebecca Fazzi. Le calciatrici si ritroveranno nel pomeriggio del 9 marzo 2026 presso il Centro Territoriale Perugia Solomeo di Corciano.