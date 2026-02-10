Notting Hill in lingua originale a Reggio Calabria | ih British School promuove cinema e inglese per tutti

Reggio Calabria si avvicina a una serata diversa dal solito. Venerdì 13 febbraio, alle 19:30, l’Auditorium Santa Caterina ospiterà la proiezione di “Notting Hill” in inglese, con sottotitoli. L’evento, promosso dalla British School, vuole unire cinema e lingua inglese per tutti. La serata si svolge in un’atmosfera informale, invitando il pubblico a immergersi nel film senza traduzioni, per migliorare la comprensione e vivere un momento di internazionalità.

Reggio Calabria si prepara ad una serata speciale all’insegna del cinema e dell’internazionalità. Venerdì 13 febbraio, alle ore 19:30, l’Auditorium Santa Caterina (in Via Santa Caterina d’Alessandria, 151) ospiterà la proiezione del celebre film “Notting Hill” in lingua originale inglese con sottotitoli nella stessa lingua. L’iniziativa, promossa dalla ih British School, si inserisce in un più ampio programma volto a promuovere l’apprendimento dell’inglese e l’apertura culturale sul territorio calabrese. L’idea alla base di questo evento gratuito, aperto a tutti i cittadini, è quella di creare un ponte tra la città e il mondo, offrendo un’opportunità di immersione nella lingua e nella cultura inglese attraverso un linguaggio universale come quello del cinema.🔗 Leggi su Ameve.eu

