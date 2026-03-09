La Cina prevede di investire 62 miliardi di dollari nell’intelligenza artificiale nel 2026, con un aumento del 10% rispetto all’anno precedente. Questa cifra viene comunicata in un contesto di forti investimenti nel settore tecnologico, mentre l’Europa mantiene un livello di spesa inferiore. I dati sono stati diffusi da fonti ufficiali, evidenziando l’attenzione del paese asiatico verso lo sviluppo dell’AI.

La Cina destina 62 miliardi di dollari alla ricerca tecnologica nel 2026, segnando un incremento del 10% rispetto all’anno precedente. L’Europa si trova in una posizione di svantaggio strutturale, con soli tre modelli AI fondazionali contro i quaranta degli Stati Uniti e i quindici della Cina. Questo divario non è solo numerico, ma riflette una divergenza strategica profonda tra le due sponde dell’Oceano Atlantico. Il Premier Li Qiang ha sottolineato l’importanza dei progressi rivoluzionari nelle tecnologie di base durante il discorso all’Assemblea Nazionale del Popolo. La crescita economica cinese, con un target di PIL sceso al minimo dal 1991, non frena gli investimenti strategici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cina: 62 miliardi per l’AI, l’Europa resta indietro

Articoli correlati

R&I, Europa indietro rispetto ai competitor globali. Italia è “moderate innovator” e resta sotto la media UENel 2024 l’UE ha investito 403 miliardi di euro in R&I, pari al 2,24% del PIL, un livello ancora distante dal target del 3% e inferiore a quello dei...

Mercati dei capitali, l’Europa resta indietroL’OTTAVA EDIZIONE del rapporto Afme sull’Unione dei Mercati dei Capitali in Europa, presentata a fine dell’anno scorso a Bruxelles, mette in luce...

The 3 AM Mystery: Why Our Ancestors Never Slept 8 Hours

Una selezione di notizie su Cina 62 miliardi per l'AI l'Europa...

Temi più discussi: La Cina si allontana sempre più dal vino: nel 2025 export a 1,25 miliardi di euro (-14,6%); In gioco 20 miliardi di export pregiato e la via marittima più rapida per la Cina; Cina, incassi del box office superano i 10 miliardi di yuan; Finiture per l’edilizia, export in crescita, ma pesa la concorrenza asiatica.

La Cina investe altri miliardi sull'AI, Europa ancora lentaLa Cina destina 62 miliardi di dollari alla ricerca tecnologica nel 2026, con un aumento del 10% anno su anno. L'Europa resta a tre modelli AI fondazionali su quaranta globali. I numeri del divario st ... tomshw.it

Energia e sanzioni così l’Iran si è alleato con Cina e RussiaIl regime degli ayatollah è stato finora il perno dell’intesa tra Putin e Xi attraverso forniture di greggio e investimenti nella rete logistica e ... repubblica.it

Cina, nel 2026 saranno revisionate sei leggi, tra cui quella sul Turismo Alle 9:00 del 9 marzo, la Quarta Sessione della XIV Assemblea Popolare Nazionale cinese (APN) ha tenuto la seconda riunione plenaria nella Grande Sala del Popolo per ascoltare il rap - facebook.com facebook

Dai trasporti agli hotel, in Cina robot e AI sono già parte della vita quotidiana x.com