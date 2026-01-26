Mercati dei capitali l’Europa resta indietro

L'ottava edizione del rapporto Afme sull’Unione dei Mercati dei Capitali in Europa evidenzia come l’Europa continui a mostrare un certo ritardo rispetto ai principali mercati internazionali. Presentato a Bruxelles, il rapporto sottolinea la necessità di riforme strutturali per migliorare la competitività e favorire lo sviluppo di un mercato finanziario più integrato e dinamico all’interno dell’Unione Europea.

L’OTTAVA EDIZIONE del rapporto Afme sull’Unione dei Mercati dei Capitali in Europa, presentata a fine dell’anno scorso a Bruxelles, mette in luce l’urgenza delle riforme nella UE per superare il ritardo di competitività dell’Europa nei confronti dei principali mercati internazionali. Per l’Associazione per i mercati finanziari in Europa (Afme) – che riunisce le maggiori banche dei mercati finanziari europei che sottoscrivono circa il 90% del debito societario e sovrano in Europa e l’85% delle emissioni di capitale nelle quotazioni in Borsa – senza nuove riforme strutturali l’Europa rischia di rimanere ancora più indietro rispetto agli altri centri finanziari mondiali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

