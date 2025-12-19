(Articolo di Leonardo Napolitano ) SORRENTO – Tra le prestigiose sale dell’Hilton Palace, in occasione delle Giornate Professionali di Cinema 2025, emerge una voce fuori dal coro, quella del produttore Giampietro Falchi. Al centro del dibattito c’è un’opera che sfugge alle etichette tradizionali: “Il Lucernario dei Dispersi”.?Nato dall’estro musicale di Luigi Friotto, il docufilm si presenta come un lavoro ibrido, sospeso tra il rigore del documentario e la potenza della filmografia. Ma è nell’ombra di un grande assente che il progetto trova la sua vera bussola: Fabrizio De André. Il cantautore genovese è infatti il “nume tutelare” dichiarato dell’opera, la guida spirituale che ha ispirato questo racconto di confine. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Dal Trabocco al Lucernario “Il viaggio catartico delle anime salve”

Leggi anche: “Fiorella Canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”: parte da Genova il nuovo viaggio live dell’artista tra i repertori di De André e Fossati

Leggi anche: Fiorella Mannoia, un viaggio nell’anima di De André e Fossati: a Caserta l’unica tappa campana di Anime Salve