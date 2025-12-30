Il Gran Ballo delle Luci d' Artista al Complesso Monumentale di Santa Sofia | l' appuntamento

Il Gran Ballo delle Luci d'Artista si svolge nel Complesso Monumentale di Santa Sofia a Salerno, un luogo ricco di storia e arte. Con il patrocinio del Comune, l’evento propone un’atmosfera raffinata e coinvolgente, unendo musica ed eleganza in un contesto unico nel suo genere. Un’occasione per vivere un’esperienza culturale e sensoriale nel cuore della città, tra luce, musica e tradizione.

Nel cuore della città, tra storia, arte e luce, si terrà una esperienza suggestiva di musica, eleganza e atmosfera, grazie al patrocinio del Comune di Salerno, nel Complesso Monumentale di Santa Sofia in piazza Abate Conforti. Alle ore 18 dell'11 gennaio, infatti, è in programma il Gran Ballo. Il Gran Ballo delle Luci d'Artista è promosso e organizzato in collaborazione con Balnea APS, associazione impegnata in attività di volontariato, inclusione e socializzazione

