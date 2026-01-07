Conclusi lavori alla rete fognaria | sistema di depurazione più efficiente a Monteforte

Sono stati completati i lavori di aggiornamento della rete fognaria a Monteforte d’Alpone, realizzati da Acque Veronesi. L’intervento ha permesso di potenziare l’efficienza del sistema di depurazione, contribuendo alla tutela ambientale e al miglioramento della qualità del servizio nel territorio comunale. Questo intervento rappresenta un passo importante per garantire una gestione più sostenibile delle risorse idriche locali.

Si sono conclusi i lavori programmati da Acque Veronesi nel Comune di Monteforte d'Alpone, un intervento strategico mirato a migliorare sensibilmente il sistema di depurazione del paese. L'operazione ha richiesto un investimento complessivo di circa 300mila euro e ha permesso di dotare l'area.

