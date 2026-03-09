Ciclovia Adriatica in acquisizione nuovi terreni per il collegamento tra Rocca Mare e Marina di Montemarciano

A Falconara si lavora all’acquisizione di nuovi terreni per completare il tratto della Ciclovia Adriatica tra Rocca Mare e Marina di Montemarciano. La realizzazione del percorso ciclabile, che attraversa tutta la costa adriatica italiana, prosegue con l’obiettivo di collegare diverse località lungo il tratto. L’intervento riguarda specificamente la zona falconarese, dove si stanno definendo le pratiche per la messa in sicurezza del tracciato.

L’assessore Barchiesi: «Pensiline e punti sosta lungo un percorso di oltre quattro chilometri, con la possibilità di recuperare infrastrutture esistenti come il ponte sull’Esino grazie a fondi per 1,65 milioni» FALCONARA - Si fa sempre più concreto il completamento del tratto falconarese della Ciclovia Adriatica, il percorso ciclabile che interesserà tutta la costa adriatica italiana collegando numerose località in un itinerario di respiro nazionale e internazionale. Il Comune ha infatti potuto acquisire gratuitamente al patrimonio comunale alcuni tratti di proprietà privata sui quali sarà realizzata la ciclabile. L’operazione sarà oggi sottoposta alla ratifica del Consiglio comunale, mentre le aree demaniali interessate dal tracciato saranno rese disponibili attraverso una specifica convenzione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

