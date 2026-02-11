Ciclista contromano sull' A18 fermato dalla polizia | Sono in missione speciale

Un ciclista è stato fermato dalla polizia sull’autostrada A18 tra Messina e Catania. Stava andando contromano sulla corsia di sorpasso con una bicicletta elettrica. Quando gli agenti gli hanno chiesto cosa facesse, ha risposto di essere in “missione speciale”. I poliziotti hanno fermato il ciclista e gli hanno spiegato che non si può circolare in quel modo su un’autostrada. L’uomo ha tentato di giustificarsi, ma alla fine è stato portato in Questura. Nessuno si è fatto male, ma l’

Stava percorrendo su una bicicletta elettrica l'autostrada A18 Messina-Catania in contromano sulla corsia di sorpasso. Fermato dagli agenti della Polstrada di Giardini Naxos, un uomo di 23 anni, affetto da disagio psichico, stava pedalando in direzione Catania, in un tratto molto trafficato. Numerose le segnalazioni pervenute alla sala operativa della Polizia stradale da parte di conducenti. Gli agenti dopo aver bloccato il traffico, hanno dovuto rincorrere il ciclista fino alla più vicina area di servizio, dove, abbandonato il mezzo, il giovane aveva provato a nascondersi. Secondo quanto ricostruito - anche con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza - il ciclista era entrato in autostrada a Giardini Naxos e ai poliziotti ha detto di essere "un agente speciale" e che la bici apparteneva "a un noto personaggio mafioso".

