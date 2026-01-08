Ciclista in contromano in tangenziale salvato dalla Polizia Locale

Ieri mattina, lungo la tangenziale di Padova, si è verificata una scena insolita: un ciclista in contromano tra le uscite 12 e 11, nei pressi di via Piovese. Numerose chiamate di emergenza hanno segnalato l’accaduto, che è stato prontamente gestito dalla Polizia Locale. Un intervento tempestivo ha evitato potenziali rischi per la sicurezza degli utenti della strada.

Scena surreale ieri mattina 8 gennaio lungo la tangenziale di Padova. Attorno alle 11 più telefonate sono pervenute ai numeri d'emergenza per segnalare un ciclista in contromano tra le uscite 12 e 11 all'altezza di via Piovese. La nota è stata diramata ad una pattuglia della Polizia Locale che si.

