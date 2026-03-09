A Montignoso, Elisa Longo Borghini si aggiudica per la terza volta il Trofeo Oro in Euro, vincendo la 14esima edizione della corsa. La campionessa italiana si impone davanti agli altri concorrenti, portando a casa il suo successo con il tricolore ben visibile. La gara si è svolta nel territorio toscano e ha visto la partecipazione di numerosi ciclisti professionisti.

Elisa Longo Borghini fa il tris a Montignoso e conquista la 14esima edizione del Trofeo Oro in Euro Women’s Bike Race, la gara che negli anni si è ritagliata un posto stabile nel calendario internazionale del ciclismo femminile e che anche quest’anno ha tinto di rosa le strade montignosine, dal lungomare alla Fortezza, e degli altri comuni toccati (Forte dei Marmi e Pietrasanta) attirando curiosi e appassionati da tutta Europa. Dopo la delusione di sabato alle ‘Strade Bianche’, la campionessa piemontese, alfiere della UAE Team, si è riscattata con una gara ben gestita e chiusa in solitaria davanti alle compagne di squadra Karlijn Swinkels e Dominika Wlodarczyk. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il tricolore di Longo Borghini risplende a Montignoso. La campionessa conquista il Trofeo Oro in Euro

