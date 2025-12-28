Trionfo azzurro a Dendermonde Pezzo Rosola e Grigolini dominano la gara Juniores di Coppa del Mondo

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Allo start dell’ottava tappa di Coppa del Mondo di ciclocross, la categoria Juniores maschile apre la competizione a Dendermonde. La gara vede protagonisti Pezzo Rosola e Grigolini, che si sono distinti dominando la corsa. Un momento importante per il settore giovanile, segnato da un risultato che anticipa il livello di questa tappa e contribuisce alla classifica generale di Coppa del Mondo.

Tocca alla gara della categoria Juniores maschile inaugurare il programma dell’ottava tappa di Coppa del Mondo di ciclocross. Il Belgio è ancora una volta la cornice scelta per la sfida e la giornata inizia con un trionfo azzurro in quel di Dendermonde. Patrik Pezzo Rosola si aggiudica infatti la vittoria precedendo allo sprint il compagno di squadra Filippo Grigolini che difende così il primato in classifica generale. I due portacolori italiani sono bravi a dettare i ritmi delle operazioni fin dalle prime battute di gara, orbitano stabilmente nelle posizioni di vertice e nel momento della verità sferrano l’attacco decisivo e s’involano verso il traguardo insieme al belga Giel Lejeune. 🔗 Leggi su Oasport.it

trionfo azzurro a dendermonde pezzo rosola e grigolini dominano la gara juniores di coppa del mondo

© Oasport.it - Trionfo azzurro a Dendermonde. Pezzo Rosola e Grigolini dominano la gara Juniores di Coppa del Mondo

Leggi anche: Ciclocross. Trionfo azzurro a Flamanville! Grigolini e Pezzo Rosola dominano la gara Juniores di World Cup

Leggi anche: Ciclocross, apoteosi azzurra a Middelkerke. Grigolini e Pezzo Rosola firmano la doppietta tra gli juniores

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.