Trionfo azzurro a Dendermonde Pezzo Rosola e Grigolini dominano la gara Juniores di Coppa del Mondo

Allo start dell’ottava tappa di Coppa del Mondo di ciclocross, la categoria Juniores maschile apre la competizione a Dendermonde. La gara vede protagonisti Pezzo Rosola e Grigolini, che si sono distinti dominando la corsa. Un momento importante per il settore giovanile, segnato da un risultato che anticipa il livello di questa tappa e contribuisce alla classifica generale di Coppa del Mondo.

Tocca alla gara della categoria Juniores maschile inaugurare il programma dell'ottava tappa di Coppa del Mondo di ciclocross. Il Belgio è ancora una volta la cornice scelta per la sfida e la giornata inizia con un trionfo azzurro in quel di Dendermonde. Patrik Pezzo Rosola si aggiudica infatti la vittoria precedendo allo sprint il compagno di squadra Filippo Grigolini che difende così il primato in classifica generale. I due portacolori italiani sono bravi a dettare i ritmi delle operazioni fin dalle prime battute di gara, orbitano stabilmente nelle posizioni di vertice e nel momento della verità sferrano l'attacco decisivo e s'involano verso il traguardo insieme al belga Giel Lejeune.

