LIVE Ciclocross Mondiali ciclocross juniores 2026 in DIRETTA | Grigolini e Pezzo Rosola tra i favoriti

Oggi gli appassionati di ciclocross seguono con attenzione la gara juniores maschili ai Mondiali 2026. La competizione si svolge sotto gli occhi di molti e i favoriti sono già in evidenza, con Grigolini e Pezzo Rosola pronti a dare battaglia. La corsa è iniziata da poche ore e l’atmosfera tra i tifosi è carica di entusiasmo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dei Mondiali juniores maschili di ciclocross 2026. Hulst (Paesi Bassi) ospita la terza e ultima giornata della rassegna iridata del ciclocross che si conclude con le ultime tre gare, la più attesa delle quali è senza dubbio l’élite maschile. L’Italia ha chiuso la prima giornata con il quarto posto ottenuto da Giorgia Pellizzotti nella gara della categoria Juniores femminile come miglior piazzamento ed è così ferma all’argento conquistato venerdì nel team relay. La spedizione azzurra punta forte su una gara nella quale può disporre di due carte di assoluto valore per provare a dire la propria in ottica vittoria finale o, perlomeno, di uno dei gradini del podio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ciclocross, Mondiali ciclocross juniores 2026 in DIRETTA: Grigolini e Pezzo Rosola tra i favoriti Approfondimenti su Mondiali Ciclocross Ciclocross: Grigolini, Pezzo Rosola e Pellizotti guidano un’Italia ambiziosa ai Mondiali di ciclocross La gara degli uomini élite ai Mondiali di ciclocross si presenta senza grandi nomi di richiamo. Ciclocross, apoteosi azzurra a Middelkerke. Grigolini e Pezzo Rosola firmano la doppietta tra gli juniores La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. CICLOCROSS SAN FIOR. LA SCORRETTEZZA TRICOLORE DI LUCA FERRO Ultime notizie su Mondiali Ciclocross Argomenti discussi: Italia ripresa dall'Olanda nel finale: è argento per gli azzurri. Rivivi il LIVE; Calendario Mondiali ciclocross 2026: programma, orari, tv, streaming; Mondiali Ciclocross Hulst 2026: calendario, programma, date, percorso, TV, streaming; Mondiali di Ciclocross 2026: tutto quello che devi sapere e dove vederli in tv. LIVE Ciclocross, Mondiali ciclocross juniores 2026 in DIRETTA: Grigolini e Pezzo Rosola tra i favoritiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dei Mondiali juniores maschili di ... oasport.it LIVE Ciclocross, Mondiali U23 in DIRETTA: vittoria in solitaria di Dockx! Che sfotuna per ViezziCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CICLOCROSS (JUNIORES DONNE) DALLE 11.05 LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI ... oasport.it Ciclocross, i convocati dell’Italia per i Mondiali di Hulst: Grigolini e Pezzo Rosola attesi tra gli junior, assente Agostinacchio - x.com Orgoglio VERONESE! Il veronese Patrik Pezzo Rosola scrive la storia e conquista la Coppa del Mondo maschile juniores di ciclocross! Una stagione straordinaria, fatta di talento, grinta e tanta determinazione, che lo porta sul tetto del mondo. - facebook.com facebook

