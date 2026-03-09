Ci pensiamo noi! Benzina alle stelle | la promessa del governo Meloni

Il governo ha annunciato di voler aumentare la vigilanza sui prezzi dei carburanti, sull’inflazione e sulle possibili pratiche speculative. Per farlo, utilizzerà gli strumenti già introdotti negli ultimi anni, con l’obiettivo di monitorare i mercati e intervenire prontamente in presenza di anomalie. La promessa è quella di occuparsi direttamente della situazione, cercando di contenere gli aumenti dei prezzi.

Il governo punta a rafforzare la vigilanza sui prezzi dei carburanti, sull’ inflazione e sulle possibili speculazioni economiche, facendo leva sugli strumenti introdotti negli ultimi anni per monitorare i mercati e intervenire rapidamente in caso di anomalie. In un contesto internazionale segnato da forti tensioni e dal rischio di nuovi rincari energetici, l’esecutivo ribadisce la volontà di proteggere famiglie e imprese da eventuali aumenti ingiustificati. A sottolinearlo è il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che in un’intervista rilasciata al quotidiano La Stampa ha spiegato come oggi l’Italia disponga di meccanismi più strutturati per prevenire fenomeni speculativi e contenere gli effetti di eventuali shock sui prezzi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

