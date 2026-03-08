Nella notte a Pomezia, un uomo scende in strada a causa dei rumori provenienti da alcuni individui in evidente stato di ebbrezza. Durante un confronto, uno dei presenti ha morso un altro uomo staccandogli un dito. L'episodio si è verificato a Torvajanica, dove la situazione è sfociata in una lite violenta tra le persone coinvolte.

La notte scorsa, a Torvajanica, un uomo del posto è sceso in strada per cercare di allontanare alcuni individui che si trovavano in evidente stato di ebbrezza e che stavano disturbando la quiete sotto casa sua. Durante questo intervento, è rimasto coinvolto in una violenta colluttazione, aggredendo un altro uomo, di origini straniere. Quest’ultimo ha subito una grave ferita alla mano sinistra: con un morso, infatti, il presunto aggressore gli avrebbe staccato la parte finale del dito anulare. Intervento dei soccorsi e situazione della vittima. La vittima è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118 e trasportata in codice giallo presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Camillo di Roma, dove è stata affidata alle cure dei sanitari. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Pomezia: disturbato da rumori scende in strada e durante lite con morso stacca dito ad uomo

Torvaianica. Rumori molesti. Per zittirli scende in strada e stacca a morsi la falangetta dell’anulare di un uomo. 35enne del posto denunciato dai CarabinieriCronache Cittadine POMEZIA – La notte scorsa, a Torvajanica, un uomo del posto, sceso in strada per allontanare alcuni individui in evidente...

Urla sotto casa nella notte, scende in strada e stacca un dito a morsi al vicinoÈ sceso in strada per allontanare due individui visibilmente ubriachi che stavano disturbando sotto casa sua e ha staccato il dito di un uomo a morsi.

Tutti gli aggiornamenti su Pomezia disturbato da rumori scende in....

Pomezia: disturbato da rumori scende in strada e durante lite con morso stacca dito ad uomoLa notte scorsa, a Torvajanica, un uomo del posto, sceso in strada per allontanare alcuni individui in evidente stato di ebbrezza, che ... agenzianova.com

Con un morso stacca il dito a un uomo, era stato disturbato da rumori ed era sceso in strada: orrore sul litorale di RomaOrrore sul litorale sud di Roma. La notte scorsa, a Torvajanica, un uomo del posto, sceso in strada per allontanare alcuni individui in evidente stato ... msn.com