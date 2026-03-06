abbiamo giocato bene ma gli errori decisivi ci sono costati la partita

Durante una conferenza stampa, l’allenatore della Virtus Bologna ha commentato la partita contro il Real Madrid, sottolineando che la squadra ha giocato bene ma ha commesso errori decisivi che hanno influenzato il risultato finale. La discussione si è concentrata sulle scelte fatte durante il match e sui momenti chiave in cui si sono verificati gli sbagli più importanti.

Una conferenza stampa ha fornito una lettura ufficiale della gara tra Virtus Bologna e Real Madrid. Il focus dell’intervento dell’allenatore Dusko Ivanovic è stato sull’andamento complessivo della partita, sulle fasi decisive e su come la squadra possa migliorare nei prossimi impegni. L’analisi si è concentrata sui punti di forza dimostrati dalla squadra avversaria e sugli elementi su cui intervenire per accrescere la costanza difensiva e la pazienza in fase offensiva. Nel resoconto dell’incontro con i media, l’allenatore ha sottolineato che il Real Madrid ha gestito al meglio i momenti chiave della sfida. Secondo le sue parole, la Virtus Bologna ha commesso alcuni errori significativi nei frangenti cruciali e ha concesso rimbalzi offensivi che hanno influenzato l’esito finale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

