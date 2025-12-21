Bremer a DAZN | Sto bene era previsto che facessi un’ora In settimana sono stato un po’ in ansia ma abbiamo vinto ed è andata bene
Bremer a DAZN: «Sto bene, era previsto che facessi un'ora. In settimana sono stato un po' in ansia ma.». Le sue dichiarazioni dopo Juve Roma. Gleison Bremer è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sfida tra Juventus e Roma, vinta 2-1 dai bianconeri di Spalletti. Le sue dichiarazioni. SOSTITUZIONE – « No sto bene sto bene, era previsto che facevo 60 minuti e fisicamente sto bene » RITORNO – « È stata dura quando ho saputo che mi ero fatto male. Dovevo lavorare e sapevo che questo momento sarebbe arrivato.
DAZN - Juventus, Chiellini: "Dybala? Giocatore sensazionale, quando vedo Bremer in campo sono più tranquillo" - Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Roma: "Dybala? napolimagazine.com
DAZN - Juventus, Chiellini: "Dybala Giocatore sensazionale, quando vedo Bremer in campo sono più tranquillo" ift.tt/7NyKeAR x.com
#Kelly ai microfoni di #DAZN "Serviva la migliore Juventus. Bello avere di nuovo Bremer con la squadra, è importante per noi". Kelly - facebook.com facebook
