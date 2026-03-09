Chivasso | incontro su app finisce in aggressione nel Doblò

A Chivasso, un diciottenne si è recato in ospedale con ferite evidenti dopo un incontro che si è concluso con un’aggressione fisica e sessuale, avvenuta a seguito di uno scambio su un’app. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio e le forze dell’ordine stanno indagando sui dettagli. Nessuna altra persona è stata ancora identificata o coinvolta ufficialmente.

Un diciottenne è arrivato all'ospedale di Chivasso con ferite visibili dopo un incontro che si è trasformato in aggressione fisica e sessuale. L'episodio, nato da una conoscenza avvenuta sulla piattaforma Grindr, ha coinvolto un veicolo di marca Fiat Doblò parcheggiato in zona via Blatta. L'evento si colloca nel contesto più ampio della sicurezza personale negli incontri online e delle tutele legali per le vittime di violenza sessuale, dove la privacy del maggiorenne prevale su ogni altra considerazione familiare. La gestione medica ha incluso cure immediate e profilassi post-esposizione per prevenire infezioni a trasmissione sessuale. Dalla rete al luogo fisico: la dinamica dell'incontro.