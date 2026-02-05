Aggressione a Striscia la notizia | inchiesta finisce nel caos

In un episodio che ha lasciato tutti senza parole, la troupe di Striscia la Notizia è stata vittima di un'aggressione a Cirò Marina. Durante un servizio sulla pesca illegale, un cameraman è stato gettato in mare. La scena è degenerata in pochi istanti, con momenti di tensione e paura. La squadra aveva appena posto una domanda scomoda quando è scoppiata la rissa. Ora si indaga su quanto accaduto, mentre la vittima è stata soccorsa e portata in ospedale.

Brutti momenti per la troupe di Striscia la Notizia. Cameraman gettato in mare a Cirò Marina durante un servizio sulla pesca illegale Tutto parte da una domanda scomoda, e finisce nel modo più violento possibile. Un’inchiesta televisiva si trasforma in un’aggressione shock, con un cameraman gettato in mare. È quanto accaduto durante un servizio di Striscia la notizia, impegnato a documentare la pesca illegale del novellame di sarda, noto come bianchetto. Siamo sul lungomare di Cirò Marina, nel cuore del Crotonese, dove la troupe guidata dall’inviato Michele Macrì stava seguendo le tracce di un business sommerso, ma potentissimo. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Aggressione a Striscia la notizia: inchiesta finisce nel caos Approfondimenti su Striscia la Notizia Aggressione choc a "Striscia la notizia": cameraman scaraventato in mare Un episodio violento si è verificato durante le riprese di Shock Striscia la Notizia, aggressione violenta. “Scaraventato in mare” Questa mattina, al porto di Cirò Marina, si è verificato un episodio violento che ha lasciato tutti sbalorditi. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Aggressione a Striscia la notizia: inchiesta finisce nel caos Ultime notizie su Striscia la Notizia Argomenti discussi: Aggressione a Striscia la Notizia, operatore spinto in mare con la telecamera: Siamo stati circondati; Cameraman di Striscia scaraventato in mare nel crotonese durante l’inchiesta di Michele Macrì sulla pesca illegale del bianchetto; Aggressione a Cirò durante un’inchiesta sulla pesca illegale: inviato di Striscia e operatore pi; Aggressione choc a Striscia la notizia: cameraman scaraventato in mare. Aggressione a Striscia la Notizia, operatore spinto in mare con la telecamera: Siamo stati circondatiMomenti di paura a Cirò Marina, nel crotonese, dove una troupe di Striscia la Notizia è stata aggredita durante un'inchiesta sulla pesca illegale: un ... fanpage.it Aggressione a troupe di Striscia la Notizia: operatore scaraventato in mare in CalabriaViolenza contro l’inviato e la sua troupe durante un servizio sulla pesca illegale: il video andrà in onda domani su Canale 5 ... zoom24.it Cameraman di Striscia finisce in mare durante un’inchiesta sul bianchetto Aggressione alla troupe di Striscia la notizia a Cirò Marina mentre documentava la pesca illegale del novellame di sarda, immagini in onda stasera… Leggi l’articolo c facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.