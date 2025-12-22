Poliziotto penitenziario finisce in ospedale dopo un' aggressione nel carcere minorile
Nuova aggressione in Abruzzo ai danni di un agente penitenziario, questa volta nell'istituto penale per minorenni dell'Aquila: a denunciarlo è il sindacato di categoria Fsa Cnpp-Spp. Tre detenuti, la fruizione della permanenza all'aria, avrebbero aggredito fisicamente un poliziotto penitenziario. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
