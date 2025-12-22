Poliziotto penitenziario finisce in ospedale dopo un' aggressione nel carcere minorile

Nuova aggressione in Abruzzo ai danni di un agente penitenziario, questa volta nell'istituto penale per minorenni dell'Aquila: a denunciarlo è il sindacato di categoria Fsa Cnpp-Spp. Tre detenuti, la fruizione della permanenza all'aria, avrebbero aggredito fisicamente un poliziotto penitenziario. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Leggi anche: Nuova aggressione nel carcere di Bari: poliziotto colpito con pugni e schiaffi da un detenuto

Leggi anche: Pavia, aggressione in carcere: poliziotto colpito da un detenuto con pugno e testata

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Siracusa, agente della penitenziaria circondato da un gruppo di detenuti e pestato: finisce in ospedale - Portato al Pronto soccorso, ha riportato ferite al volto, danni all'orecchio e al timpano, oltre a vaste ecchimosi su tutto il corpo ... siracusanews.it

Rimini: detenuto evade dall’Ospedale Infermi e finisce di nuovo in manette - «Un detenuto della Casa circondariale di Rimini è evaso in mattinata dall'ospedale civile della città, dov'era stato condotto per una visita urgente». chiamamicitta.it