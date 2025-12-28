L’ultimo Natale della storica boutique Kiwi

Dopo oltre mezzo secolo, chiude una delle boutique più importanti dell’intera riviera e probabilmente la più bella e importante di Cesenatico. Dopo 54 anni di lavoro e di successi, questo sarà l’ultimo Natale per la boutique Kiwi. A darne l’annuncio è la stessa titolare, la nota commerciante Viviana Bravaccini, che sulle vetrine ha scritto: "Si conclude una bella storia, grazie a tutti, cessata attività dal 1971". Quella di Viviana, del suo negozio e delle sue clienti, è una storia d’amore prima di essere un’attività commerciale. Qui tutti conoscono Viviana e per una vita intera l’hanno vista lavorare, installare splendide vetrine con le sue commesse, esporre capi unici e saper giocare con i tessuti, i colori e le luci, come nessuno riesce a fare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

