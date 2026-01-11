Commercio abbassano le serrande la storica boutique e il ristorante | Correre ai ripari subito meno burocrazia

Le recenti chiusure di attività storiche come il ristorante La Stiva e la boutique Kiwi a Cesenatico evidenziano le difficoltà del commercio locale. Emilio Zarrelli, capogruppo di Fratelli d’Italia, sottolinea l’urgenza di intervenire con misure che riducano la burocrazia, affinché le imprese possano adattarsi e sostenere il centro città. Un intervento tempestivo potrebbe contribuire a preservare il tessuto commerciale e il patrimonio culturale del territorio.

"Ogni volta che un'insegna si spegne, Cesenatico muore un po'". Emilio Zarrelli, capogruppo di Fratelli d'Italia, legge così le ultime chiusure che hanno colpito il centro: solo negli ultimi giorni il ristorante La Stiva e la boutique Kiwi. "Non è una lista che fa scalpore per il gusto del titolo.

Negozi chiusi, Costalonga: «Locali che aprono e abbassano le serrande dopo pochi anni? Dietro c'è un giro di società veneziane» - Ci sono sempre le stesse società dietro ai negozi di paccottiglia che aprono e chiudono in giro per la città, senza pagare le tasse e senza curarsi delle sanzioni che ... ilgazzettino.it

Un’altra attività storica chiude nel centro di Foligno. Non è un caso, non è sfortuna: è il risultato di anni senza una strategia. Affitti fuori controllo, zero incentivi, nessuna tutela per il commercio di prossimità. Intanto il centro si svuota, le serrande si abbassano e l - facebook.com facebook

